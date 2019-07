[연예수첩] 피오, 솔로 곡 ‘프로미스’ 발표…송민호 피처링 지원 사격 아침뉴스타임 입력 2019.07.31 (08:43) 수정 2019.07.31 (08:56)

요즘 예능에서 맹활약 중인 그룹 블락비의 멤버 피오가 신곡을 발표했습니다.



어제 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 피오의 세 번째 솔로 곡 ‘프로미스’가 공개됐는데요.



피오가 친구에 대한 그리움을 담아 직접 작사‧작곡에 참여한 곡이라고 합니다.



특히 피오의 절친한 친구로 알려진 그룹 위너의 송민호 씨가 피처링에 참여해 그 의미를 더했는데요.



한 소절 들어볼까요?



[피오 : "I promise u baby~ I promise u baby~ 날 믿고 따라와 yeah~ We will make it paradise~♬"]



[송민호 : "어~ 나는 피처링 그래 너의 인생에 단 몇 마디라도 끼어들었지 우~ ♬"]



고등학교 입학식에서 처음 만난 두 사람은 함께 가수의 꿈을 키워나가며 친해졌다는데요.



이번 곡을 통해 또 하나의 꿈을 이룬 셈이겠죠?



예능뿐 아니라, 드라마에서도 안정된 연기력을 보여주며 다방면에서 실력을 인정받은 피오의 이번 신곡, 팬들에게 또 다른 선물이 되길 바랄게요~

