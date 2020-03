유럽 코로나 19 확산세 심각…이동제한 등 대응 강화

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]유럽에서의 코로나 19 확산세가 갈수록 심각해지고 있습니다.이탈리아, 스페인, 프랑스 등에서 사망자 수가 급증하면서 누적 사망자가 2천3백 명을 넘었습니다.불필요한 주민 이동을 제한하기 위해 유럽 각국이 대응에 고심하고 있습니다.조현진 기자가 보도합니다.[리포트]이탈리아에서는 하루 만에 코로나 19로 368명이 목숨을 잃었습니다.스페인과 프랑스에서도 각각 97명과 29명이 숨졌습니다.세 나라 모두 코로나 19 발병 이후 가장 많은 사람이 숨졌습니다.코로나 19로 인한 유럽 전체의 누적 사망자 수는 2천3백 명을 넘었습니다.확산세가 가속화하는 분위기입니다.스페인은 하루 동안 천4백여 명이 확진 판정을 받았습니다.스위스는 확진자 수가 24시간 만에 8백여 명에서 2천2백여 명으로 급증했습니다.유럽 각국은 대응 수위를 높이고 있습니다.독일은 프랑스, 스위스, 오스트리아 등과 맞닿은 국경의 검문검색을 강화했습니다.사업 등 특정한 목적이 없으면 국경을 통한 출입국이 제한됩니다.[호스트 제호퍼/독일 내무부 장관 : "I therefore ask all citizens to absolutely refrain from any non-essential travel in this area."]프랑스는 식당과 카페 영업을 금지한 데 이어 항공기, 열차 등의 교통편도 대폭 감축하기로 했습니다.스페인과 체코는 생필품이나 약을 사러 가는 것과 출퇴근을 제외하고는 주민 이동을 제한했습니다.[조르디/스페인 여행객 : "It was all sort of normal until yesterday afternoon. Stuff started shutting. We were eager to go somewhere to eat, but there just wasn’t anywhere."]오스트리아는 5명 이상의 행사나 모임을 금지하고 아일랜드는 전국의 모든 술집 영업을 중단하기로 했습니다.KBS 뉴스 조현진입니다.