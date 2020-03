美 캘리포니아주 ‘자택 대피령’·뉴욕주 ‘재택근무령’…“사실상 봉쇄령”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국 캘리포니아주가 4천만 주민의 외출을 전면 금지하는 '자택 대피령'을 내렸습니다.필수적인 외출을 제외하고는 집에 머물러야 하는 전례 없는 강경책을 내놓은 겁니다.이어 뉴욕주도 '100% 재택근무' 명령을 내리는 등 사실상 봉쇄령을 내리고 있습니다.로스앤젤레스 최동혁 특파원의 보도입니다.[리포트]미국의 최대 주들이 코로나19 확산을 막기 위해 사실상의 봉쇄령을 내리고 있습니다.인구 4천만의 캘리포니아 주는 필수적인 외출을 제외하고는 주민들이 집에 머물러야 하는 '자택 대피령'을 내렸습니다.[Gov. Gavin 뉴스om/D- California : "We direct a statewide order for people to stay at home. That directive goes into force in effect this evening."]식료품점, 약국, 주유소, 은행 등 필수적인 사업장만 문을 열고, 이곳에 가려는 필수적인 외출을 제외하면 주민들의 외출을 금지하는 겁니다.소매업소 등 대부분의 회사 사무실도 문을 닫아야 합니다.다만, 식당 카페 등에선 포장 배달은 가능합니다.미국 뉴욕주도 코로나19 확산을 막기 위해 비필수 사업장에 대해 100% 재택근무 명령을 내렸습니다.또 주민들에겐 외출 금지를 권고하는 사실상의 자택 대피령을 내린 겁니다.[Gov. Andrew Cuomo/(D) New York : "I know that we're going to put people out of work with what I did. I want to make sure that I don't put them out of their house."]미국에선 하루 수천 명씩 코로나19 감염자가 급증하자, 확진자가 확산하는 주에선 주민들의 이동을 막는 사실상의 봉쇄령이 내려지고 있습니다.로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.