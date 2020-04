미국, 코로나19 사망자 1만 명 넘겨…“이번 주가 정점”

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]미국에서 코로나19에 걸려 숨진 사람이 1만 명을 넘어섰습니다.하지만 뉴욕에서 신규 사망자 숫자는 감소하는 등 이번 주가 정점을 찍을 것이란 전망이 나오는 가운데, 트럼프 대통령은 유력 대선 주자인 바이든 전 부통령과 전화로 코로나19 대응을 논의했습니다.로스앤젤레스 최동혁 특파원의 보도입니다.[리포트]미국에서 코로나19에 감염돼 숨진 사람이 1만 명을 넘어섰습니다.미국에서 첫 코로나19 사망자가 나온 지 37일 만에 일입니다.확진자도 빠르게 늘어나 36만 명을 넘어섰습니다.하지만 미국의 우한으로 불리는 뉴욕에서의 신규 사망자 숫자는 감소하는 추세여서 희망의 불빛이 보이고 있습니다.[Andrew Cuomo/NY Governor : "he flattening, possible flattening of the curve, is better than the increases that we have seen."]미 보건복지부 브렛 지루아 보건 차관보도 한 방송인터뷰에서 코로나19가 가장 심각한 뉴욕과 뉴저지 등에선 이번 주에 입원자와 사망자가 정점을 보일 것이라고 관측했습니다.이런 가운데 도널드 트럼프 대통령은 백악관 브리핑에서 유력 대선 주자인 조 바이든 전 부통령과 코로나19 대응과 관련해 15분가량 전화 통화를 한 사실을 공개했습니다.[President Trump : "Former vice president Biden, who called. We had a really wonderful warm conversation, it was a very nice conversation."]바이든 전 부통령은 통화에서 코로나19 사태에 대처하기 위한 여러 조치를 제안했고, 도전을 헤쳐가는 미국민의 정신을 높이 샀다고 바이든 전 부통령 측이 전했습니다.로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.