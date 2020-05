[연예수첩] 데뷔 9년차 그룹 ‘뉴이스트’ 컴백…새 앨범 ‘더 녹턴’ 발표 아침뉴스타임 입력 2020.05.12 (08:36) 수정 2020.05.12 (11:12)

5인조 아이돌 그룹 뉴이스트가 새 앨범 ‘더 녹턴’을 발표했습니다.



[뉴이스트 : "쇼 타임 뉴이스트 타임~ 안녕하세요. 얼반 일렉트로 밴드 뉴이스트입니다."]



타이틀곡인 ‘아임 인 트러블’은 멤버들의 절도 있는 안무가 돋보이는 댄스곡인데요.



[뉴이스트 : "So baby Woo~ 내일부터 우리 서로를 부를 때~ 기대가 되지~ 스치듯 뱉는 말도 나를 미치게 해 넌~ I got you on my mind~ I got you on my mind~♪"]



[민현 : "좀 더 강렬한 고백을 표현하고자 해서 저희가 녹음할 때나 안무에도 신경을 썼으니까요. 기대 많이 해 주셨으면 좋겠습니다."]



[백호 : "저희가 준비 한 것들, 활동 통해서 열심히 보여 드릴 수 있도록 노력하겠습니다."]



올해로 데뷔 9년 차임에도 매번 새로운 모습을 보이려 노력해 온 뉴이스트, 이번 앨범도 팬들의 사랑 많이 받길 바라겠습니다.

