미국서 60대 한국인 ‘중국 바이러스’라며 무차별 구타

http://news.kbs.co.kr/news/list.do?icd=19588

[앵커]경찰의 과잉 진압 과정에서 흑인 남성이 숨진 사건으로 인종 차별 문제가 미국 내 주요 화두로 떠오른 가운데 캘리포니아에서 60대 한국인이 중국 바이러스라며 무차별 폭행을 당한 사건이 벌어졌습니다.코로나19 사태가 여전히 심각한 미국 내에서 아시아인 혐오에 맞선 인종 차별 철폐 움직임도 확산되고 있습니다.워싱턴에서 서지영 기자가 취재했습니다.[리포트]트위터에 올라온 60대 남성의 사진.얼굴엔 온통 피멍 자국에 눈도 제대로 뜨지 못하는 모습입니다.이 남성의 손녀는 현지 시간 9일 오전, 트윗을 통해 리알토 지역에서 자신의 할아버지가 버스를 타려던 중 흑인 남성으로부터 무차별 폭행을 당했다고 밝혔습니다.가해자는 "중국 바이러스를 원치 않는다"며 단지 한국인이라는 이유로 폭행했다고 전했습니다.그러면서 트럼프 대통령의 이 발언 이후,[트럼프/미국 대통령/3월 18일 : "It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate."]많은 사람들이 아시아인을 경멸하고 있다고 주장했습니다.피해 한인은 현지 경찰에 폭행 가해자가 검은 후드티에 흰 바지를 입은 흑인 남성이라고 진술한 것으로 전해졌습니다.손녀의 게시물은 소셜 미디어상에서 빠르게 퍼지면서 분노를 자아냈습니다.그러나 트윗이 아시아계와 흑인 간 갈등으로 비화될 조짐을 보이자 손녀는 게시물을 삭제한 상탭니다.LA 총영사관은 현지 경찰에 피해자의 국적과 사건 경위 등의 정보를 공유해줄 것을 요청한 상태라고 밝혔습니다.플로이드 씨가 경찰의 과잉 진압 과정에서 숨진 뒤 뿌리 깊게 내재된 흑인 차별 문제가 불거지면서 코로나19 국면에서 벌어지고 있는 동양인 혐오 현상은 상대적으로 조명을 덜 받는 상황입니다.이에 따라 동양인 차별에 맞선 연대 커뮤니티도 등장했습니다."응답하라 투 인종 차별" 사이트에 신고된 피해 사례는 코로나19 사태가 시작된 이후 2천여 건 정돕니다.이 같은 움직임은 흑인 인권 운동을 계기로 소수 인종 전체의 인권을 향상하자는 취지에서 시작됐습니다.플로이드 씨의 사망 사건은 단순히 흑인 차별 문제를 넘어 인종 차별 자체를 개선할 수 있을지 또 다른 시험대에 올라 있습니다.워싱턴에서 KBS 뉴스 서지영입니다.