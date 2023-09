제조업과 IT의 동반 위기…한국 경제가 보내는 신호 [뉴스in뉴스]

동영상 고정 취소 Loading the player...

[앵커]



하반기엔 경기가 조금은 나아질 거란 정부 전망 속에 기업들은 여전히 힘든 시간을 보내고 있습니다.



특히 전통산업인 제조업이 흔들리고 있고, IT 강국이란 이름이 무색하고 IT산업도 동반침체 중입니다.



박찬형 해설위원과 자세히 얘기 나눠보겠습니다.



먼저 우리나라 제조업과 IT 산업이 부진하다고 하는데, 어느 정도인가요?



[앵커]



제조업이 안좋은 건 그만큼 수출이 안되고 있다는 거잖아요.



특히 우리나라 미래 먹거리로 불려왔던 IT,반도체 부진은 어느 정도인가요?



[앵커]



제조업과 IT 산업이 부진하다면 그만큼 이쪽 분야에 기업들이 돈을 투자하기도 겁날 것 같아요.



[앵커]



결국 제조업과 IT가 살아야 우리 경제가 되살아나지 않겠습니까? 앞으로 전망은 어떤가요?



