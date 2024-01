[맵 브리핑] “영화처럼 밀매”…이게 다 마약이라고?

동영상 고정 취소

두 번째 소식은 남미의 에콰도르에서 벌어진 일입니다.



에콰도르는 국가 비상사태를 선포하고, 강력한 마약 밀매 단속에 나섰는데요.



그 현장, 지금 만나보시죠.



좁은 통로를 지난 창고 안에 무언가 포장된 채로 잔뜩 쌓여있습니다.



모두, 마약입니다.



일부 포장지에는 유럽 항공사의 직인도 찍혀 있는데요.



현지 언론은 마약 거래가, 마약 밀매를 주제로 한 영화나 TV시리즈처럼 지하 통로에서 이뤄졌다고 전하기도 했습니다.



[에콰도르 군인 : "It is a drug storage centre hidden in a pig farm. It was very well camouflaged, and military intelligence gave us timely information to proceed with the military operation."]



150여 명의 에콰도르 군과 경찰이 발견한 마약의 양은 무려 22톤, 우리돈 약 천340억 원에 달하는 분량이었는데요.



한편, 에콰도르 군과 경찰은 이웃 국가, 콜롬비아에서 수배중이던 마약 관련자들을 체포하기도 했습니다.



에콰도르 당국은 이들 범죄자들을 곧 콜롬비아에 인도할 것이라고 밝혔습니다.



