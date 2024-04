[잇슈 연예] 세븐틴, 베스트 앨범도 신기록 행진

동영상 고정 취소

지난해 전 세계에서 가장 많은 앨범을 팔아치운 그룹 바로 K팝 아이돌 '세븐틴'인데요.



이들이 이번엔 베스트 앨범으로 또 한 번 신기록을 썼습니다.



함께 만나보시죠.



기존의 히트곡을 중심으로 다시 발매하는 이른바 '베스트 앨범'!



때문에 신규 앨범보단 판매량이 저조한 게 당연한 듯 보였지만, 세븐틴은 예외였습니다.



소속사에 따르면 지난 29일 선보인 세븐틴의 베스트 앨범 '세븐틴 이즈 라이트 히어'는 (17 IS RIGHT HERE) 일찌감치 앨범의 선주문 수량이 300만 장을 돌파했고, 발매 당일에만 226만 장이 팔리며 일간 음반 차트 1위에 올랐습니다.



역대 K팝 가수의 베스트 앨범을 통틀어 첫날 가장 많은 판매량입니다.



아울러 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 17개 지역 및 국가에서도 1위를 차지했는데요.



가요계와 팬들은 앨범이 첫날 신기록에 이어 발매 첫 주 판매량을 뜻하는 초동 신기록도 달성할 것으로 기대하고 있습니다.



지금까지 잇슈 연예 김진현이었습니다.



