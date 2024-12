[잇슈 컬처] ‘30주년’ 머라이어 캐리 캐럴, 빌보드 1위

동영상 고정 취소

성탄절 캐럴의 대명사죠.



팝스타 '머라이어 캐리'의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유' (All I Want For Christmas Is You)가 올겨울도 음악 차트를 휩쓸고 있습니다.



미국 빌보드는 현시 시각 9일 이 곡이 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상에 올랐다며, 노래가 나온 이래 통산 15번째 1위 기록이라 전했습니다.



1994년 발표된 이 곡은 음반보다 음원을 즐겨듣는 사람이 늘면서 2017년 12월 처음으로 빌보드 10위권에 진입했는데요.



이후 2019년부터 올해까지 6년 연속 겨울철 1위 곡이 됐습니다.



머라이어 캐리는 노래의 가창뿐 아니라 공동 작곡가이자 작사가로도 이름을 올렸으며 현재까지 이 곡의 저작권 수입은 1,000억 원이 넘을 것으로 추산되고 있습니다.



