[뉴스의 2면] “대규모 화산 폭발이 다가오고 있다”

CNN이 전한 소식부터 보겠습니다.



대규모 화산 폭발이 다가오고 있다, 예기치 못한 혼란을 초래할 것이라는 제목의 기사인데요.



CNN은 먼저 1815년, 인도네시아 탐보라 화산 폭발에 대해 설명했는데요.



당시 햇빛을 반사하는 작은 입자들이 대기 중으로 높이 솟구치면서 지구를 냉각시키고 재앙을 초래했다고 덧붙였습니다.



'year without a summer', 여름이 없는 해라 불린 그해에는 기온이 급락하고 농작물 재배도 실패해 기아에 시달렸으며 콜레라 팬데믹이 발생해 수만 명이 사망했습니다.



200여 년이 지난 지금, 과학자들은 또 다른 폭발에 대해 경고하고 있다고 CNN은 전했는데요.



제네바 대학의 한 기후학 교수는 'The question is not if, but when' '만약'이 아니라 '언제'의 문제라면서 지질학적 증거에 따르면 이번 세기에 대규모 분화가 발생할 확률이 6분의 1이라고 전했습니다.



전문가들은 다가올 대규모 분화가 'climate chaos' 기후 혼란을 초래할 것으로 예측되지만, 인류는 아무런 계획이 없다고 꼬집었는데요.



그러면서 대규모 화산 폭발 이후 발생하는 지구 기온 하강이 온난화로 인해 더 심해질 수 있다고 전했습니다.



전문가들은 자칫하면 수억 명의 사람이 화산 폭발로 인한 피해를 당할 수 있다며, 대비책 마련을 서둘러야 한다고 지적했습니다.



