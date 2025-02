[여기는 강릉] 강원FC, 23일 춘천 홈 개막전…국내 전지훈련 돌입 외

동영상 고정 취소

프로축구 강원FC가 이달(2월) 23일 춘천에서 포항스틸러스를 상대로 2025 K리그1 시즌 홈 개막전을 치릅니다.



이에 앞선 이달(2월) 16일에는 대구에서 올시즌 강원FC의 첫 경기가 펼쳐집니다.



강원FC는 새 시즌 준비를 위해 지난달(1월) 튀르키예 안탈리아에서 해외 전지훈련을 한 데 이어, 내일(4일)부터 경남 남해군에서 국내 전지훈련을 이어갈 계획입니다.



강릉시, ‘지능형 교통체계’ ITS 견학 프로그램 운영



강릉시가 이번 주부터 사전 신청을 받아 도시 정보센터를 중심으로 설치된 지능형 교통체계 'ITS' 견학 프로그램을 운영합니다.



견학 신청자들은 스마트 교차로와 교통정보 시스템 등 ITS 시스템을 엿볼 수 있고, 가상 현실 기술을 활용한 강릉 도심 모의 주행 등도 체험할 수 있습니다.



삼척향토장학재단, 2025년도 향토 장학생 모집



삼척향토장학재단이 이달(2월) 21일까지 2025년도 향토 장학생을 모집합니다.



모집 인원은 대학생 270명과 고등학생 35명 등 모두 305명으로, 본인이나 친권자의 주소가 공고일 기준 2년 이상 연속으로 삼척시에 등록돼 있어야 합니다.



장학금 규모는 대학생은 1인당 50만 원에서 최대 200만 원, 고등학생은 각 50만 원씩입니다.



고성군, ‘여성 농업인’ 지원 사업 추진



고성군이 여성 농업인 건강 증진을 위한 지원 사업을 추진합니다.



이에 따라, 51살 이상, 70살 이하 여성 농업인 100명을 대상으로 여성 농업인에게 취약한 14개 항목에 대한 특수건강검진을 지원합니다.



또 여성 농업인의 문화생활을 위한 복지 바우처를 1인당 20만 원씩, 모두 2억 280만 원을 지원할 예정입니다.



