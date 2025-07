[뉴스의 2면] 미국 텍사스주 홍수가 파괴적이었던 이유

동영상 고정 취소

'Why Texas floods were so devastating', 미국 텍사스주 홍수는 왜 그렇게 파괴적이었는가를 질문했는데요.



이 영상은 폭우가 쏟아지던 당시 상황을 담은 건데요.



단 몇 분 만에 강물이 범람해 도로 윗부분까지 물이 차오르는걸 확인할 수 있습니다.



BBC는 멕시코의 홍수를 유발한 열대성 폭풍이 북쪽으로 이동하면서 대기 중에 수분이 많아졌고, 특히 75명의 사망자가 발생한 커 카운티의 경우 언덕이 많은 지형 탓에 습기를 머금은 공기가 위로 올라가 거대한 폭풍 구름을 만들었다고 전했습니다.



이 폭풍 구름은 느리게 이동하며 많은 비를 뿌렸는데, 3시간에서 6시간에 걸쳐 125에서 250mm의 강우량을 기록했습니다.



BBC는 지구 온난화를 특정 기상 현상 하나의 직접적인 원인으로 보는 것은 무리가 있다면서도, 일부 공기가 형성된 멕시코만의 해수면 온도는 여전히 평년 대비 높다고 전했습니다.



수온이 올라가면 증발량이 늘고, 폭풍을 일으킬 수 있는 대기 중 수분이 많아지게 되는데요.



기후학자들은 지구가 따뜻해질수록 텍사스 홍수 같은 현상이 더 자주, 더 극단적으로 발생할 것이라고 경고합니다.



그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은



