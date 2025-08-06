월드24

[맵 브리핑] 일본, 쌀 생산 ‘억제’ → ‘증산’ 전환 공식화

입력 2025.08.06 (15:22) 수정 2025.08.06 (15:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] ‘10대 소녀 폭행’ 솜방망이 처벌에 중국서 대규모 시위

[맵 브리핑] ‘10대 소녀 폭행’ 솜방망이 처벌에 중국서 대규모 시위
미국 무역 적자 21개월 만에 최저…제조업 이어 서비스업도 위축 직전

미국 무역 적자 21개월 만에 최저…제조업 이어 서비스업도 위축 직전

다음
마지막 소식은 일본으로 갑니다.

쌀값이 예년의 두 배 수준으로 오르는 '쌀 소동'을 겪은 일본이 50여 년간 유지해 온 쌀 생산 억제 정책을 접고 증산으로 공식 전환합니다.

이시바 시게루 총리는 어제(5일) 쌀 관계장관회의를 열어 비축미 방출 등 초기 대응이 적절하지 않았다는 점을 인정하며 쌀 증산 방침을 표명했습니다.

[이시바 시게루/일본 총리 : "쌀 생산량이 부족했던 점을 진지하게 받아들여 앞으로 수급 압박에 유연하고 종합적으로 대응할 수 있게 하겠습니다."]

그러면서 2027년부터 생산성 향상을 목표로 농민들이 증산에 임할 수 있도록 지원 정책으로 전환할 것이라고 밝혔습니다.

쌀 증산은 일본 농업 정책의 대전환으로 받아들여지고 있는데요.

요미우리신문은 일본이 1970년대부터 쌀값 하락을 막고자 생산량을 줄이는 정책을 펴 왔는데, 이번 결정을 통해 '농정의 역사적 전환'을 단행하게 됐다고 평가했습니다.

일본의 5킬로그램 기준 쌀 평균 소매가는 지난 5월, 작년 대비 2배가 넘는 4,285엔 즉 4만 원까지 올랐다가 일본 정부의 반값 비축미 방출로 다소 내렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 일본, 쌀 생산 ‘억제’ → ‘증산’ 전환 공식화
    • 입력 2025-08-06 15:22:07
    • 수정2025-08-06 15:26:46
    월드24
마지막 소식은 일본으로 갑니다.

쌀값이 예년의 두 배 수준으로 오르는 '쌀 소동'을 겪은 일본이 50여 년간 유지해 온 쌀 생산 억제 정책을 접고 증산으로 공식 전환합니다.

이시바 시게루 총리는 어제(5일) 쌀 관계장관회의를 열어 비축미 방출 등 초기 대응이 적절하지 않았다는 점을 인정하며 쌀 증산 방침을 표명했습니다.

[이시바 시게루/일본 총리 : "쌀 생산량이 부족했던 점을 진지하게 받아들여 앞으로 수급 압박에 유연하고 종합적으로 대응할 수 있게 하겠습니다."]

그러면서 2027년부터 생산성 향상을 목표로 농민들이 증산에 임할 수 있도록 지원 정책으로 전환할 것이라고 밝혔습니다.

쌀 증산은 일본 농업 정책의 대전환으로 받아들여지고 있는데요.

요미우리신문은 일본이 1970년대부터 쌀값 하락을 막고자 생산량을 줄이는 정책을 펴 왔는데, 이번 결정을 통해 '농정의 역사적 전환'을 단행하게 됐다고 평가했습니다.

일본의 5킬로그램 기준 쌀 평균 소매가는 지난 5월, 작년 대비 2배가 넘는 4,285엔 즉 4만 원까지 올랐다가 일본 정부의 반값 비축미 방출로 다소 내렸습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.