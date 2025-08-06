월드24

미국 무역 적자 21개월 만에 최저…제조업 이어 서비스업도 위축 직전

입력 2025.08.06 (15:23) 수정 2025.08.06 (15:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] 일본, 쌀 생산 ‘억제’ → ‘증산’ 전환 공식화

[맵 브리핑] 일본, 쌀 생산 ‘억제’ → ‘증산’ 전환 공식화
[월드 이슈] “왕서방 고마워!”…50% 관세 맞은 브라질에 손 내민 중국

[월드 이슈] “왕서방 고마워!”…50% 관세 맞은 브라질에 손 내민 중국

다음
[앵커]

미국의 무역 적자가 21개월 만에 최저 수준을 기록했습니다.

무역 적자를 줄이겠다는 트럼프 행정부의 의지대로 관세 영향이 반영된 걸로 풀이됩니다.

하지만 미국 내 경기에는 악영향을 미치고 있습니다.

뉴욕 박일중 특파원입니다.

[리포트]

미국의 6월 무역 적자가 602억 달러를 기록했습니다.

전달보다 16%나 감소한 것으로 2023년 9월 이후 1년 9개월 만에 최저 수준입니다.

수출이 소폭 줄었지만 수입이 더 많이 감소하면서 적자 폭이 축소됐습니다.

특히 중국에 대한 무역 적자는 95억 달러로, 2004년 2월 이후 21년여 만에 가장 적었습니다.

관세의 영향으로 풀이됩니다.

두 나라는 지난 5월 제네바 회담 이후 100%가 넘던 관세율을 크게 낮췄지만 중국은 여전히 50%가 넘는 관세를 물고 있습니다.

관세로 무역 적자 폭은 줄었지만 미국 내 경기는 둔화되고 있다는 지표가 잇따르고 있습니다.

제조업 업황이 다섯 달째 위축 국면을 이어가고 있는 가운데, 서비스업 업황도 50.1로 집계돼 간신히 기준선을 지켰습니다.

이 지수가 50을 넘으면 확장, 그 아래면 위축 국면을 의미합니다.

서비스업은 미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 만큼 서비스업 업황마저 나빠지면 경기 악화 가능성은 더 커집니다.

[크리스 브리가티/SWBC 최고투자책임자 : "(관세로 인해) 가격이 오를 것입니다. 그리고 경제와 수익성, 특히 일부 기업들의 이익에 영향을 미칠 수 있습니다. 지금까지는 충격이 미미했고, 기업들은 흡수해 왔습니다."]

전날 급등했던 뉴욕 주식 시장의 주요 지수는 이날도 상승 출발했지만, 서비스업 업황 지수 발표 후 내림세로 돌아섰고, 일제히 하락 마감했습니다.

뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.

영상편집:한미희/그래픽:채상우/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 무역 적자 21개월 만에 최저…제조업 이어 서비스업도 위축 직전
    • 입력 2025-08-06 15:23:25
    • 수정2025-08-06 15:29:17
    월드24
[앵커]

미국의 무역 적자가 21개월 만에 최저 수준을 기록했습니다.

무역 적자를 줄이겠다는 트럼프 행정부의 의지대로 관세 영향이 반영된 걸로 풀이됩니다.

하지만 미국 내 경기에는 악영향을 미치고 있습니다.

뉴욕 박일중 특파원입니다.

[리포트]

미국의 6월 무역 적자가 602억 달러를 기록했습니다.

전달보다 16%나 감소한 것으로 2023년 9월 이후 1년 9개월 만에 최저 수준입니다.

수출이 소폭 줄었지만 수입이 더 많이 감소하면서 적자 폭이 축소됐습니다.

특히 중국에 대한 무역 적자는 95억 달러로, 2004년 2월 이후 21년여 만에 가장 적었습니다.

관세의 영향으로 풀이됩니다.

두 나라는 지난 5월 제네바 회담 이후 100%가 넘던 관세율을 크게 낮췄지만 중국은 여전히 50%가 넘는 관세를 물고 있습니다.

관세로 무역 적자 폭은 줄었지만 미국 내 경기는 둔화되고 있다는 지표가 잇따르고 있습니다.

제조업 업황이 다섯 달째 위축 국면을 이어가고 있는 가운데, 서비스업 업황도 50.1로 집계돼 간신히 기준선을 지켰습니다.

이 지수가 50을 넘으면 확장, 그 아래면 위축 국면을 의미합니다.

서비스업은 미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 만큼 서비스업 업황마저 나빠지면 경기 악화 가능성은 더 커집니다.

[크리스 브리가티/SWBC 최고투자책임자 : "(관세로 인해) 가격이 오를 것입니다. 그리고 경제와 수익성, 특히 일부 기업들의 이익에 영향을 미칠 수 있습니다. 지금까지는 충격이 미미했고, 기업들은 흡수해 왔습니다."]

전날 급등했던 뉴욕 주식 시장의 주요 지수는 이날도 상승 출발했지만, 서비스업 업황 지수 발표 후 내림세로 돌아섰고, 일제히 하락 마감했습니다.

뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.

영상편집:한미희/그래픽:채상우/자료조사:김나영
박일중
박일중 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.