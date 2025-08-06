월드24

[뉴스의 2면] “타이태닉호 관광 잠수정 참사 막을 수 있었던 인재”

입력 2025.08.06 (15:31) 수정 2025.08.06 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘 한 컷] ‘물 반 사람 반’…러시아 폰탄카 스탠드업 패들보드 축제

[오늘 한 컷] ‘물 반 사람 반’…러시아 폰탄카 스탠드업 패들보드 축제
[뉴스의 2면] 덴마크 동물원 “맹수 먹이로 반려동물 기증하세요” 파문

[뉴스의 2면] 덴마크 동물원 “맹수 먹이로 반려동물 기증하세요” 파문

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 BBC가 전한 소식입니다.

2년 전, 심해 탐사 중 선체가 붕괴돼 탑승자 5명 전원이 사망한 잠수정 '타이탄' 참사는 예방할 수 있었단 내용의 보고서가 나왔습니다.

미국 해안경비대가 내놓은 335페이지 분량의 이 보고서에 따르면 타이탄의 운영사인 오션게이트는 심해 탐사용 선박의 유지 보수와 점검 절차 등을 제대로 따르지 않았습니다.

안전 관리 관행이 부실했던 건데, 타이탄에선 이전에도 몇 차례 사고가 발생했지만, 오션게이트는 잠수정의 안전성을 제대로 평가하지 않은 채 운항을 계속한 것으로 드러났습니다.

오션게이트는 또 협박과 조작을 통해 규제 감독을 피해왔습니다.

조사를 이끈 해안경비대장은 "CEO가 안전 책임자이자 수석 엔지니어 역할까지 겸임했었다며, 견제와 균형이 이뤄지지 않았다"고 지적했습니다.

그러면서 결과적으로 타이탄 폭발 사고는 예방 가능했다면서 규제 틀을 벗어나 새로운 영역을 탐험하려는 운영사들에 대해, 더 엄격한 감독 체계가 필요하다고 덧붙였습니다.

그래픽:유건수/자료조사:권애림/영상편집:이은빈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] “타이태닉호 관광 잠수정 참사 막을 수 있었던 인재”
    • 입력 2025-08-06 15:31:33
    • 수정2025-08-06 15:42:15
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 BBC가 전한 소식입니다.

2년 전, 심해 탐사 중 선체가 붕괴돼 탑승자 5명 전원이 사망한 잠수정 '타이탄' 참사는 예방할 수 있었단 내용의 보고서가 나왔습니다.

미국 해안경비대가 내놓은 335페이지 분량의 이 보고서에 따르면 타이탄의 운영사인 오션게이트는 심해 탐사용 선박의 유지 보수와 점검 절차 등을 제대로 따르지 않았습니다.

안전 관리 관행이 부실했던 건데, 타이탄에선 이전에도 몇 차례 사고가 발생했지만, 오션게이트는 잠수정의 안전성을 제대로 평가하지 않은 채 운항을 계속한 것으로 드러났습니다.

오션게이트는 또 협박과 조작을 통해 규제 감독을 피해왔습니다.

조사를 이끈 해안경비대장은 "CEO가 안전 책임자이자 수석 엔지니어 역할까지 겸임했었다며, 견제와 균형이 이뤄지지 않았다"고 지적했습니다.

그러면서 결과적으로 타이탄 폭발 사고는 예방 가능했다면서 규제 틀을 벗어나 새로운 영역을 탐험하려는 운영사들에 대해, 더 엄격한 감독 체계가 필요하다고 덧붙였습니다.

그래픽:유건수/자료조사:권애림/영상편집:이은빈
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.