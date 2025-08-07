930뉴스

서울 마포구서 지인에 흉기 휘둘러 1명 사망…밤사이 사건사고

입력 2025.08.07 (09:53) 수정 2025.08.07 (10:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

중국, AI가 반려동물 돌본다? AI 용품 수요 급증

중국, AI가 반려동물 돌본다? AI 용품 수요 급증
‘산재 반복’ 포스코이앤씨…이 대통령 “면허취소·입찰금지 검토하라”

‘산재 반복’ 포스코이앤씨…이 대통령 “면허취소·입찰금지 검토하라”

다음
[앵커]

어젯밤 서울 마포구에서 지인에게 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

피해자는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.

밤사이 사건사고 윤아림 기자의 보도입니다.

[리포트]

사건이 발생한 건 어젯밤(6일) 11시쯤.

서울 마포구에서 30대 남성 A 씨가 같이 술을 마시던 지인에게 흉기를 휘둘렀습니다.

[목격자/음성변조 : "여기 앞쪽에서 대치를 하고 계셨어요. 처음에 저도 (흉기를) 보고 깜짝 놀라서…."]

피해자에게 흉기를 휘두른 남성은 도주하다 이 인근에서 경찰에 붙잡혔습니다.

피해 남성은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

터널 안에서 경보음이 울리고.

연기가 차량 앞 유리를 뒤덮었습니다.

["하나도 안 보여."]

어젯밤 8시 20분쯤 부산 만덕터널을 달리던 승용차에서 불이 났습니다.

[손은교/목격자 : "(연기 때문에) 앞이 하나도 안 보이고, 차선도 안 보이고 차 깜빡이만 의지하고 나오는 정도(였습니다)."]

불은 15분 만에 꺼졌으며, 다행히 인명 피해는 발생하지 않았습니다.

경찰은 승용차 엔진룸 부근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사 중입니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

촬영기자:황종원/화면제공:시청자 고정균 손은교/영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울 마포구서 지인에 흉기 휘둘러 1명 사망…밤사이 사건사고
    • 입력 2025-08-07 09:53:43
    • 수정2025-08-07 10:53:30
    930뉴스
[앵커]

어젯밤 서울 마포구에서 지인에게 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

피해자는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.

밤사이 사건사고 윤아림 기자의 보도입니다.

[리포트]

사건이 발생한 건 어젯밤(6일) 11시쯤.

서울 마포구에서 30대 남성 A 씨가 같이 술을 마시던 지인에게 흉기를 휘둘렀습니다.

[목격자/음성변조 : "여기 앞쪽에서 대치를 하고 계셨어요. 처음에 저도 (흉기를) 보고 깜짝 놀라서…."]

피해자에게 흉기를 휘두른 남성은 도주하다 이 인근에서 경찰에 붙잡혔습니다.

피해 남성은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

터널 안에서 경보음이 울리고.

연기가 차량 앞 유리를 뒤덮었습니다.

["하나도 안 보여."]

어젯밤 8시 20분쯤 부산 만덕터널을 달리던 승용차에서 불이 났습니다.

[손은교/목격자 : "(연기 때문에) 앞이 하나도 안 보이고, 차선도 안 보이고 차 깜빡이만 의지하고 나오는 정도(였습니다)."]

불은 15분 만에 꺼졌으며, 다행히 인명 피해는 발생하지 않았습니다.

경찰은 승용차 엔진룸 부근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사 중입니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

촬영기자:황종원/화면제공:시청자 고정균 손은교/영상편집:양다운
윤아림
윤아림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.