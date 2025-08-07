영상K ‘3대 특검’ 수사

7시간 조사 뒤 귀가…입장 물었더니 변호사 답하길 [지금뉴스]

입력 2025.08.07 (10:04) 수정 2025.08.07 (10:05)

윤석열 대통령 부인 김건희 여사가 자신의 여러 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀에 피의자로 출석해 7시간가량 대면조사를 받았습니다.

김 여사는 어제(6일) 저녁 8시 56분, 특검팀 사무실이 있는 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 나왔습니다.

오전 10시 11분께 특검팀 사무실에 도착한 뒤 10시간 45분만입니다.

김 여사는 건물 1층에 마련된 취재진 포토라인을 별다른 발언 없이 지나쳤습니다. "조사에서 어떤 점을 주로 소명했나" 등의 취재진 질문에 아무 답도 하지 않았습니다.

동행한 최지우 변호사는 취재진에게 김 여사 건강이 매우 안 좋다면서 자제를 부탁한다고 말하기도 했습니다.

특검은 김 여사가 혐의를 대부분 부인한 만큼, 증거 인멸 등의 위험이 있다고 보고 곧바로 구속영장을 청구하는 방안도 유력하게 검토하고 있는 것으로 전해집니다.

  • 7시간 조사 뒤 귀가…입장 물었더니 변호사 답하길 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-07 10:04:34
    • 수정2025-08-07 10:05:06
    영상K
김세정
김세정 기자

