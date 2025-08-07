트럼프 “매우 이른 시기 푸틴 만날 가능성”…우크라전쟁 돌파구 되나

동영상 고정 취소

우크라이나 전쟁 휴전을 압박하고 있는 미국 트럼프 대통령이 조만간 푸틴 러시아 대통령과의 회담 가능성을 언급했습니다.



우크라이나 젤렌스키 대통령과 3자 회담 가능성도 제기되는데, 휴전 논의에 돌파구가 될 지 관심이 모아지고 있습니다.



베를린 송영석 특파원입니다.



[리포트]



트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과의 정상 회담 가능성을 공개적으로 언급했습니다.



트럼프 대통령은 스티브 위트코프 대사와 푸틴 대통령이 좋은 회담을 가졌다며 우크라이나 전쟁의 휴전 가능성을 내비쳤습니다.



매우 가까운 시일에 러시아 푸틴 대통령을 만날 가능성이 상당하다고도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우리가 그(전쟁의) 여정의 끝을 맞이할 가능성이 매우 큽니다. 그 여정은 길었고 앞으로도 계속될 것이지만, 조만간 (푸틴 대통령과) 만날 가능성이 상당합니다."]



미 뉴욕타임스 등은 앞서 트럼프가 이르면 다음주 푸틴 대통령과 만나고 이후 젤렌스키 대통령과 3자 회담을 추진한다고 보도했습니다.



트럼프 대통령은 이같은 3자 회담 구상을 유럽 정상들과 통화하며 먼저 밝힌 것으로 전해졌습니다.



다만 푸틴 대통령이나 젤렌스키 대통령도 회담에 동의했는 지는 밝히지 않았습니다.



이에 앞서 위트코프 특사는 석달여 만에 푸틴 러시아 대통령을 다시 만났습니다.



올해만 다섯번째 방문으로, 3시간 동안 진행된 회담에 대해 크렘린궁은 매우 건설적인 논의였다고 평가했습니다.



[유리 우샤코프/러시아 크렘린궁 외교정책 보좌관 : "우크라이나 문제에 대해 우리 측이 몇 가지 신호를 전달했고, 트럼프 대통령으로부터도 신호를 받았습니다."]



우크라이나 젤렌스키 대통령은 자신도 트럼프 대통령과 통화했다면서 러시아가 이제 좀 더 휴전에 의향이 있는 것 같다, 중요한 건 러시아가 세부 사항에서 속이지 않는 것이라고 강조했습니다.



베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.



