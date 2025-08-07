[기후는 말한다] 이상기후에 농산물 비상…“배추 가용 물량 공급”

동영상 고정 취소

최근 폭염과 폭우가 잇따르며 농축산물 생산 차질이 우려되자 농림축산식품부가 안정적인 공급을 위한 대책을 마련했습니다.



작황이 부진한 배추는 정부 가용물량을 동원해 당분간 도매시장에 매일 200~300톤을 공급하고, 배추 모종 230만 포기도 생산 현장에 미리 지원하기로 했습니다.



아울러 한우 수요 증가에 대비해 평소보다 30% 이상 공급량을 늘릴 예정입니다.



