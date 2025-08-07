최대 5만 원 할인 ‘숙박 쿠폰’ 80만 장 발급

동영상 고정 취소

정부가 지역 경기 활성화를 위해 비수도권 지역에서 사용할 수 있는 숙박쿠폰을 80만 장 발급합니다.



숙박비가 7만 원 이상일 때는 3만 원, 7만 원 미만일 때는 2만 원을 할인받을 수 있고, 산불·호우 피해 특별재난지역 등에서는 할인 폭이 각각 5만 원과 3만 원으로 늘어납니다.



쿠폰은 오는 20일 오전 10시부터 온라인여행사 홈페이지 등을 통해 선착순으로 발급받을 수 있습니다.



