“액체형 세탁 세제, 제품 간 세탁 비용 3배 차이”
입력 2025.08.07 (12:52) 수정 2025.08.07 (12:56)
액체형 세탁세제의 1회 세탁 비용이 제품에 따라 최대 3배 이상 차이가 나는 걸로 나타났습니다.
한국소비자원이 액체형 세탁세제 8개 제품에 대해 품질‧안전성 등을 평가한 결과, 세탁물 3.5㎏을 1회 세탁하는 데 필요한 비용을 따져보니, 액츠 제품이 56원으로 가장 저렴했고, 스너글이 176원으로 가장 비쌌습니다.
얼룩 오염 세척 성능이 상대적으로 우수한 제품은 퍼실 세제였고, 비용과 성능 모두 상대적으로 양호한 제품에는 각각 액츠와 리큐 세제가 선정됐습니다.
