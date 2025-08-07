뉴스2

국민의힘 “이춘석 특검 해야”…민주당, 윤석열 체포 집행 촉구

입력 2025.08.07 (14:04) 수정 2025.08.07 (14:14)

尹 2차 체포집행 무산…김건희 구속영장 청구

김문수·안철수·장동혁·조경태, 전대 본선 진출

[앵커]

국민의힘은 이춘석 의원의 '주식 차명 거래 의혹'에 대한 특검 수사를 강하게 요구하며, 공세를 이어갔습니다.

민주당은 윤석열 전 대통령에 대한 특검의 체포 영장 집행을 거듭 촉구했습니다.

김유대 기자입니다.

[리포트]

국민의힘은 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹을 '이춘석 게이트'로 규정했습니다.

"단순한 개인 일탈이 아닌 권력형 내부 정보를 악용한 국기 문란 게이트"라며, 특검 필요성을 주장했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "과연 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 큽니다."]

특검법 당론 발의를 위한 의원총회를 소집하고, 국정기획위원회와 대통령실 직원 주식 거래 등에 대한 전수 조사도 요구했습니다.

[김정재/국민의힘 정책위의장 : "미공개 정보를 이용한 주식 거래, 차명 계좌 활용 여부 등 국민적 신뢰를 무너뜨릴 수 있는 부분에 대해 전면적인 조사가 필요합니다."]

민주당은 뚜렷한 답을 내놓지 않으며 대응을 자제했습니다.

이춘석 의원이 탈당하고 제명 조치된 만큼 의혹이 당 전체로 번지는 것을 경계하는 분위깁니다.

[김현정/더불어민주당 원내대변인 : "관련 입장은 없고요. (국민의힘) 송언석 원내대표가 그런 의견을 낸 거니까 그런 의견이 있다라는 것만 언론 보도를 통해서 안 상황이고요."]

민주당은 대신, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 문제를 부각시키며 맞대응했습니다.

"더 이상 지체할 수 없다"면서 특검이 체포 영장 집행에 적극 나설 것을 촉구했습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "오늘 당장 윤석열을 끌어내어 법의 위엄을 보여주시기 바랍니다. 특검은 국민을 믿고 끝까지 진력해 주십시오."]

여야는 쟁점 사안으로 떠오른 이재명 정부의 첫 세제개편안과 관련해서도 각각 간담회 등을 개최하는 등 정국 주도권을 두고 치열한 공방을 벌이고 있습니다.

KBS 뉴스 김유대입니다.

영상편집:이윤진

특검, 김건희 여사 구속영장 청구

내란특검 "윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청"

트럼프 "관세가 밀려오네!"…삼성·하이닉스 '100% 관세폭탄' 진짜 피할까?

국민의힘, 당권 경쟁 '4파전' …"내부총질" "피노키오" 신경전

