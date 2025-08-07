김문수·안철수·장동혁·조경태, 전대 본선 진출

동영상 고정 취소

국민의힘 8·22 전당대회 당 대표 선거 예비경선 결과, 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보가 본선에 진출했습니다.



이에 따라 국민의힘 당권 경쟁은 윤석열 전 대통령 탄핵 반대를 주장해온 김문수·장동혁 후보와 탄핵 찬성을 표방해온 안철수·조경태 후보 구도로 치러지게 됐습니다.



국민의힘은 오는 22일 충북 청주 오스코에서 전당대회를 열고, 책임당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 반영해 당 대표와 최고위원을 선출합니다.



당 대표 과반 득표자가 없을 경우 오는 24~25일 결선 투표가 진행됩니다.



