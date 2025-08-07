영상K 한미 관세협상 타결

트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까? [지금뉴스]

입력 2025.08.07 (14:39) 수정 2025.08.07 (14:41)

미국이 세계 각국에 부과한 상호관세가 한국 시각으로 7일 오후 1시부터 공식 발효된 가운데, 반도체에 100%의 관세를 부과하겠다는 트럼프 미국 대통령 발언의 파장이 이어지고 있습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘 오전 브리핑에서 트럼프 대통령의 '반도체 100% 관세' 발언 관련 대응 방안을 묻자, 여한구 통상교섭본부장의 말을 인용해 답했습니다.

강 대변인은 "(미국으로부터) 최혜국에 대한 약속을 받았다"면서 "'(관세가) 100%든 200%든 우리는 반도체, 의약품에 최혜국 대우 약속받았다'는 여 본부장 말을 그대로 받아들이면 된다"고 말했습니다.

앞서 여 본부장은 한 라디오 방송에 출연해 "이번에 협상 타결하면서 미래의 관세 특히 반도체나 바이오는 '최혜국 대우', 쉽게 말해 다른 나라에 주는 것과 결코 불리하지 않게 주는 것으로 했기 때문에 만약에 15%로 최혜국 세율이 정해진다면 우리도 15%를 받는 것"이라고 말했습니다.

이와 관련해 타이완 당국 역시 자국 기업 TSMC의 100% 관세 적용 가능성을 부인했습니다.

류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)은 오늘 의회 브리핑에서 "미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 면제된다"면서 "일부 타이완 반도체 업체들은 이번 100% 관세의 영향을 받을 수 있지만, 그들의 경쟁자들 또한 마찬가지로 관세를 적용받을 것"이라고 말했습니다.

