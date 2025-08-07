사회 ‘3대 특검’ 수사

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”

입력 2025.08.07 (15:32) 수정 2025.08.07 (15:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령이 다음 주 재개될 ‘내란 우두머리 혐의’ 재판에 불출석할 경우 법원에 구인영장 발부를 요청할 예정입니다.

박지영 내란특검보는 오늘(7일) 정례 브리핑에서 “(윤 전 대통령이) 재판에 불출석한다면 당연히 법원에 구인영장을 발부해달라 요청하는 게 저희가 할 수 있는 최선”이라며 이같이 밝혔습니다.

‘국회 계엄 해제 방해 의혹’ 수사와 관련해서 참고인 조사를 받는 우원식 국회의장에 대해서는, 비상계엄 해제 의결 과정에서 수행한 역할과 당시 군경에 의해 봉쇄된 국회 상황에 대해 조사하고 있다고 했습니다.

그러면서 박 특검보는 “현재 국회 의결 방해 의혹 사건과 관련해 일부 참고인이 진상 규명을 위한 협조에 응하지 않고 있는 상황”이라며 “국회의장의 조사를 계기로 국회 구성원들의 참고인 조사 협조가 이어지는 계기가 되길 바란다”고 강조했습니다.

다만, 참고인 조사에 불응하는 참고인에 안철수 의원이 포함되어 있냐는 질문에 대해서는 “누구를 꼬집어서 말씀드리기에 적절하지 않다”면서도 “현재로서는 의원 본인들이 손을 들고 나오겠다고 한 분이 조경태 의원이 있고, 특별히 많은 사람들이 참여하는 상황은 아니다”라고 설명했습니다.

박 특검보는 현 단계에서 비상계엄 당시 국회 계엄 해제 의결에 참여한 당시 국민의힘 의원들에 대해 일괄적으로 참고인 조사를 한 상태는 아니라고 했습니다.

그러면서 “특검은 향후 관련 진상 규명을 위해서 법이 허용하는 범위 내에서 법이 정한 절차에 따라 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

한편, 내란 특검팀은 오늘 오전 10시부터 신원식 전 국가안보실장, 오후 2시부터 조규홍 전 보건복지부 장관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

신 전 실장에 대해서는 지난해 3월부터 비상계엄 선포 계획을 알고 만류하려 했다는 증언이 나왔던 만큼, 특검팀은 신 전 실장을 상대로 윤 전 대통령 등으로부터 계엄 관련 언급을 들은 시점 등을 캐물을 것으로 보입니다.

조 전 장관은 비상계엄 선포 직전 열린 국무회의에 참석했지만 비상계엄 해제 국무회의에는 참석하지 않았는데, 특검팀은 당시 국무회의 상황과 참석자들의 행동, 해제 국무회의에 불참한 경위 등을 조사할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
    • 입력 2025-08-07 15:32:20
    • 수정2025-08-07 15:32:53
    사회
12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령이 다음 주 재개될 ‘내란 우두머리 혐의’ 재판에 불출석할 경우 법원에 구인영장 발부를 요청할 예정입니다.

박지영 내란특검보는 오늘(7일) 정례 브리핑에서 “(윤 전 대통령이) 재판에 불출석한다면 당연히 법원에 구인영장을 발부해달라 요청하는 게 저희가 할 수 있는 최선”이라며 이같이 밝혔습니다.

‘국회 계엄 해제 방해 의혹’ 수사와 관련해서 참고인 조사를 받는 우원식 국회의장에 대해서는, 비상계엄 해제 의결 과정에서 수행한 역할과 당시 군경에 의해 봉쇄된 국회 상황에 대해 조사하고 있다고 했습니다.

그러면서 박 특검보는 “현재 국회 의결 방해 의혹 사건과 관련해 일부 참고인이 진상 규명을 위한 협조에 응하지 않고 있는 상황”이라며 “국회의장의 조사를 계기로 국회 구성원들의 참고인 조사 협조가 이어지는 계기가 되길 바란다”고 강조했습니다.

다만, 참고인 조사에 불응하는 참고인에 안철수 의원이 포함되어 있냐는 질문에 대해서는 “누구를 꼬집어서 말씀드리기에 적절하지 않다”면서도 “현재로서는 의원 본인들이 손을 들고 나오겠다고 한 분이 조경태 의원이 있고, 특별히 많은 사람들이 참여하는 상황은 아니다”라고 설명했습니다.

박 특검보는 현 단계에서 비상계엄 당시 국회 계엄 해제 의결에 참여한 당시 국민의힘 의원들에 대해 일괄적으로 참고인 조사를 한 상태는 아니라고 했습니다.

그러면서 “특검은 향후 관련 진상 규명을 위해서 법이 허용하는 범위 내에서 법이 정한 절차에 따라 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

한편, 내란 특검팀은 오늘 오전 10시부터 신원식 전 국가안보실장, 오후 2시부터 조규홍 전 보건복지부 장관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

신 전 실장에 대해서는 지난해 3월부터 비상계엄 선포 계획을 알고 만류하려 했다는 증언이 나왔던 만큼, 특검팀은 신 전 실장을 상대로 윤 전 대통령 등으로부터 계엄 관련 언급을 들은 시점 등을 캐물을 것으로 보입니다.

조 전 장관은 비상계엄 선포 직전 열린 국무회의에 참석했지만 비상계엄 해제 국무회의에는 참석하지 않았는데, 특검팀은 당시 국무회의 상황과 참석자들의 행동, 해제 국무회의에 불참한 경위 등을 조사할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
공민경
공민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
‘김건희 최측근’ 이종호 전 대표 내일 구속적부심 심문

‘김건희 최측근’ 이종호 전 대표 내일 구속적부심 심문
[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
“팔다리 잡고, 참혹했다” 尹측이 밝힌 오전 구치소 상황 [지금뉴스]

“팔다리 잡고, 참혹했다” 尹측이 밝힌 오전 구치소 상황 [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”

[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
내란특검 “윤석열, 내란 재판 <br>불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.