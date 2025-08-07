월드24

[월드 플러스] '세계 최대' 이집트 대박물관 11월 1일 문 연다

입력 2025.08.07 (15:34)

지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

세계 최대 규모의 '이집트 대박물관'이 오는 11월 공식적으로 문을 엽니다.

AFP 통신은 이집트 당국이 현지 시각 6일, 여러 차례 연기 끝에 11월 1일을 개관일로 잡았다고 전했습니다.

내각 회의에서 앞델 파타 엘시시 대통령은 새 개관일을 승인했다고 밝혔습니다.

기자 평원의 대피라미드에서 2km 정도 떨어진 '이집트 대박물관'의 부지 면적은 약 50만㎡인데요.

이집트 당국은 단일 문명에 헌정된 박물관으로는 세계 최대 규모라고 설명했습니다.

이집트 대박물관의 건립 준비와 건설 공사에만 20년 이상이 소요됐고 10억 달러, 우리 돈 약 1조 4천억 원이 넘는 비용이 들어갔는데요.

기존 카이로 타흐리르 광장의 이집트 박물관 역할을 물려받을 '이집트 대박물관'에는 총 10만 점 이상의 이집트 고대 유물이 전시됩니다.

이를 위해 룩소르, 알렉산드리아 등의 박물관에 소장됐던 유물도 이전됐습니다.

이집트 당국은 이집트 대박물관이 정식으로 문을 열면 연간 500만 명의 방문객을 유치할 것으로 기대하고 있습니다.

