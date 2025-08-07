월드24

[월드 플러스] 기록적 폭우 뒤 ‘버섯 천국’ 된 가오슝…“먹지 마세요”

입력 2025.08.07 (15:38) 수정 2025.08.07 (15:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] ‘세계 최대’ 이집트 대박물관 11월 1일 문 연다

[월드 플러스] ‘세계 최대’ 이집트 대박물관 11월 1일 문 연다
[월드 플러스] 맨해튼 한복판서 숨진 말…‘동물 학대’ 논란 다시 불 지폈다

[월드 플러스] 맨해튼 한복판서 숨진 말…‘동물 학대’ 논란 다시 불 지폈다

다음
성인 손바닥만 한 대형 버섯이 무성하게 돋아난 이곳, 인적 드문 숲속 같지만 사실은 타이완 제2의 도시 가오슝 도심 한복판입니다.

도시가 갑자기 버섯 천국으로 돌변한 이유, 최근 이 지역을 강타한 기록적인 폭우 때문입니다.

최근 일주일 사이 가오슝의 누적 강수량은 2,000㎜를 넘어섰고, 38년 만에 7일 연속 폭우 기록을 세우기도 했는데요.

폭우가 잦아든 뒤 도로 중앙분리대를 비롯한 도시 곳곳에 둥근 대형 버섯이 무더기로 자라난 겁니다.

이 희귀한 광경을 구경하기 위해 시민들이 몰려들었고 인증 사진들로 소셜미디어가 들끓기도 했는데요.

당국은 "해당 버섯은 독성이 있는 녹첩버섯으로 추정된다"면서 "섭취 시 구토나 설사 등 중독 증세를 일으킬 수 있다"며 "채취하거나 먹지 말라"고 경고했습니다.


■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 기록적 폭우 뒤 ‘버섯 천국’ 된 가오슝…“먹지 마세요”
    • 입력 2025-08-07 15:38:15
    • 수정2025-08-07 15:43:40
    월드24
성인 손바닥만 한 대형 버섯이 무성하게 돋아난 이곳, 인적 드문 숲속 같지만 사실은 타이완 제2의 도시 가오슝 도심 한복판입니다.

도시가 갑자기 버섯 천국으로 돌변한 이유, 최근 이 지역을 강타한 기록적인 폭우 때문입니다.

최근 일주일 사이 가오슝의 누적 강수량은 2,000㎜를 넘어섰고, 38년 만에 7일 연속 폭우 기록을 세우기도 했는데요.

폭우가 잦아든 뒤 도로 중앙분리대를 비롯한 도시 곳곳에 둥근 대형 버섯이 무더기로 자라난 겁니다.

이 희귀한 광경을 구경하기 위해 시민들이 몰려들었고 인증 사진들로 소셜미디어가 들끓기도 했는데요.

당국은 "해당 버섯은 독성이 있는 녹첩버섯으로 추정된다"면서 "섭취 시 구토나 설사 등 중독 증세를 일으킬 수 있다"며 "채취하거나 먹지 말라"고 경고했습니다.

KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”

[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
내란특검 “윤석열, 내란 재판 <br>불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.