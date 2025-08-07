대통령실 “반도체 관세, 최혜국 대우 약속”

동영상 고정 취소

트럼프 대통령의 "반도체 100% 관세" 언급에 대해 대통령실은 우리 정부가 '최혜국 대우'를 약속받았다고 강조했습니다.



대통령실은 오늘 "반도체와 의약품 분야에서 최혜국 대우를 약속받았다는 통상교섭본부장의 말을 그대로 받아들여도 되지 않을까 싶다"고 밝혔습니다.



여한구 통상교섭본부장은 오늘 한 라디오 인터뷰에서 "반도체나 바이오 부분에 있어서는 최혜국 대우를 받기로 했다"며, '삼성전자나 SK하이닉스 반도체가 100% 관세를 맞는 일은 없냐'는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.



