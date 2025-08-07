뉴스 5

대통령실 “반도체 관세, 최혜국 대우 약속”

입력 2025.08.07 (17:09) 수정 2025.08.07 (17:30)

트럼프 대통령의 "반도체 100% 관세" 언급에 대해 대통령실은 우리 정부가 '최혜국 대우'를 약속받았다고 강조했습니다.

대통령실은 오늘 "반도체와 의약품 분야에서 최혜국 대우를 약속받았다는 통상교섭본부장의 말을 그대로 받아들여도 되지 않을까 싶다"고 밝혔습니다.

여한구 통상교섭본부장은 오늘 한 라디오 인터뷰에서 "반도체나 바이오 부분에 있어서는 최혜국 대우를 받기로 했다"며, '삼성전자나 SK하이닉스 반도체가 100% 관세를 맞는 일은 없냐'는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.

트럼프 대통령의 "반도체 100% 관세" 언급에 대해 대통령실은 우리 정부가 '최혜국 대우'를 약속받았다고 강조했습니다.

대통령실은 오늘 "반도체와 의약품 분야에서 최혜국 대우를 약속받았다는 통상교섭본부장의 말을 그대로 받아들여도 되지 않을까 싶다"고 밝혔습니다.

여한구 통상교섭본부장은 오늘 한 라디오 인터뷰에서 "반도체나 바이오 부분에 있어서는 최혜국 대우를 받기로 했다"며, '삼성전자나 SK하이닉스 반도체가 100% 관세를 맞는 일은 없냐'는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.
청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

