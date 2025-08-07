한미 정상회담 25일 유력…안보 의제 오를 듯

동영상 고정 취소

한미 양국이 이달 마지막 주 정상회담을 갖는 방향으로 일정을 최종 조율하고 있습니다.



개최 시기는 이재명 대통령 국민임명식과 한미 연합훈련 일정 등을 고려할 때 25일 정도에 개최될 가능성이 높습니다.



이날로 확정되면 이 대통령 취임 82일 만에 한미 정상이 대면 회담을 갖게 됩니다.



정상회담에서는 관세 협상 합의 내용을 구체화하는 한편 국방비 인상과 주한미군 역할 변화 등 안보 의제가 논의될 걸로 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!