사직 전공의, 근무하던 병원으로…“초과 정원 인정”

입력 2025.08.07 (17:23) 수정 2025.08.07 (17:28)

오는 11일부터 시작되는 전공의 하반기 모집을 앞두고, 정부가 사직 전공의들이 원래 근무했던 병원으로 복귀할 수 있도록 초과 정원을 인정하기로 했습니다.

보건복지부는 오늘 대한전공의협의회 등과 수련협의체 회의를 열고 사직 전공의 채용은 수련병원에서 자율적으로 결정하고 초과 정원이 발생하면 인정해주기로 결정했습니다.

입영 대기자 신분인 군 미필 전공의가 복귀할 경우에는 수련을 마칠 때까지 최대한 입영을 연기하고, 불가피하게 입대하는 인원은 제대 후 수련을 이어갈 수 있도록 사후 정원을 인정하기로 했습니다.

청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

