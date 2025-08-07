손흥민 LAFC 입단! “LA의 레전드 되겠다”

동영상 고정 취소

손흥민 선수가 새로운 축구 인생 시작에 나선 미국 프로축구 LA FC에 공식 입단했습니다.



손흥민은 미국 무대에서도 반드시 전설로 기억되겠다며 각오를 밝혔습니다.



이준희 기자가 전합니다.



[리포트]



손흥민이 자신의 한글 이름이 새겨진 LA FC 유니폼을 들고 환하게 미소짓습니다.



등번호는 토트넘에 이어 또 다시 팀의 에이스를 상징하는 7번을 달게 됐습니다.



계약기간은 2027년, 추가옵션을 고려하면 최대 2029년까지도 LA FC유니폼을 입고 뛸 수 있습니다.



LA는 사실상 손흥민의 프로 인생의 마지막 팀이 될 전망입니다.



새로운 시작에 나선 손흥민은 LA에서도 반드시 전설로 기억되겠다며 포부를 밝혔습니다.



[손흥민/LA FC : "저도 여기서 새로운 시작을 하는 것만큼 0에서 시작한다고 생각하고 이 클럽에서 헤어짐이 있을 때는 레전드로 불리고 나가고 싶습니다."]



손흥민은 LA의 많은 교민들이 팀을 선택하는 데 큰 영향을 미쳤다며 한인들에게 자부심을 선물하겠다고도 약속했습니다.



[손흥민/LA FC : "로스앤젤레스라고 하면 한인분들이 정말 많고 커뮤니티도 큰 것으로 아는데 그런 분들을 자랑스럽게 만드는게 제 역할이라 생각해서 마음을 굳힌 데 있어서 또 크게 작용한 것 같습니다."]



프리시즌을 정상적으로 소화해 몸 상태에는 이상이 없다고 밝힌 손흥민은 곧바로 팀 훈련에 합류해 빠른 데뷔를 위한 준비에 돌입할 예정입니다.



KBS 뉴스 이준희입니다.



영상편집:이태희



