경제콘서트

[이슈클릭] 5kg 초우량아 자연분만으로 탄생…산모, ‘골반·꼬리뼈 골절’

입력 2025.08.07 (18:19) 수정 2025.08.07 (18:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] 맨발 올리고, 눕고…공공장소서 벌어진 황당 민폐

[이슈클릭] 맨발 올리고, 눕고…공공장소서 벌어진 황당 민폐
‘푸른 해파리’ 부산에도 출현…쏘임 주의

‘푸른 해파리’ 부산에도 출현…쏘임 주의

다음
터질 듯 통통한 볼살에 오동통한 팔.

보기만 해도 미소가 절로 나오죠?

지난해 미국 테네시주에서 5kg에 육박한 몸무게로 태어난 초우량 아입니다.

제1형 당뇨로 고위험군이었던 산모가 이 초우량아를 자연 분만한 사연이 최근 알려져 화젭니다.

임신 30주까지 평균 체중이었던 이 태아는 30주를 넘기며 급격히 체중이 늘어난 건데요.

아기는 어깨가 산모 골반에 걸리는 난산 끝에 극적으로 태어났지만, 호흡 곤란으로 4일간 집중 치료를 받아야 했고요.

산모는 골반과 꼬리뼈가 부러지는 부상을 입었지만, 6개월 간의 치료 끝에 지금은 건강을 회복했다고 합니다.

현재 15개월 된 아기는 정상 체중을 유지하며 무럭무럭 자라고 있는데요.

산모는 힘겨웠던 출산 과정을 sns에 사진으로 공개했고, 이 사연은 조회수 440만 회를 넘기며 많은 이들의 응원을 받고 있습니다.

영상편집:장수경

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 5kg 초우량아 자연분만으로 탄생…산모, ‘골반·꼬리뼈 골절’
    • 입력 2025-08-07 18:19:55
    • 수정2025-08-07 18:30:35
    경제콘서트
터질 듯 통통한 볼살에 오동통한 팔.

보기만 해도 미소가 절로 나오죠?

지난해 미국 테네시주에서 5kg에 육박한 몸무게로 태어난 초우량 아입니다.

제1형 당뇨로 고위험군이었던 산모가 이 초우량아를 자연 분만한 사연이 최근 알려져 화젭니다.

임신 30주까지 평균 체중이었던 이 태아는 30주를 넘기며 급격히 체중이 늘어난 건데요.

아기는 어깨가 산모 골반에 걸리는 난산 끝에 극적으로 태어났지만, 호흡 곤란으로 4일간 집중 치료를 받아야 했고요.

산모는 골반과 꼬리뼈가 부러지는 부상을 입었지만, 6개월 간의 치료 끝에 지금은 건강을 회복했다고 합니다.

현재 15개월 된 아기는 정상 체중을 유지하며 무럭무럭 자라고 있는데요.

산모는 힘겨웠던 출산 과정을 sns에 사진으로 공개했고, 이 사연은 조회수 440만 회를 넘기며 많은 이들의 응원을 받고 있습니다.

영상편집:장수경
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.