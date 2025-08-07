김건희 구속영장 청구…尹 체포 또 무산
입력 2025.08.07 (19:10)
김건희 여사의 자본시장법 위반 혐의 등을 수사하고 있는 김건희 특검팀이 김 여사를 소환 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다.
특검팀은 어제 조사에서 김 여사가 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 염려가 있다고 보고 신병 확보에 나선 것으로 알려졌습니다.
구속영장 심사는 오는 12일 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열립니다.
한편 특검팀은 오늘 오전 서울구치소에서 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 재집행에 나섰지만, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 집행을 중단했다고 밝혔습니다.
