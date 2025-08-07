민주당 윤리심판원 “이춘석 의원 제명 사유 해당”
입력 2025.08.07 (19:11) 수정 2025.08.07 (19:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당이 탈당한 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹과 관련해 "제명에 해당하는 징계 사유가 존재한다"고 판단했습니다.
민주당 한동수 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "이 의원의 행위는 윤리규범을 위반한 것으로 확인된다"며 "선출직 공직자가 성실 의무를 위반하고 금융실명법을 위반한 소지가 있어 매우 중차대한 비위행위라고 판단한다"고 밝혔습니다.
민주당 한동수 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "이 의원의 행위는 윤리규범을 위반한 것으로 확인된다"며 "선출직 공직자가 성실 의무를 위반하고 금융실명법을 위반한 소지가 있어 매우 중차대한 비위행위라고 판단한다"고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 민주당 윤리심판원 “이춘석 의원 제명 사유 해당”
-
- 입력 2025-08-07 19:11:56
- 수정2025-08-07 19:14:29
더불어민주당이 탈당한 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹과 관련해 "제명에 해당하는 징계 사유가 존재한다"고 판단했습니다.
민주당 한동수 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "이 의원의 행위는 윤리규범을 위반한 것으로 확인된다"며 "선출직 공직자가 성실 의무를 위반하고 금융실명법을 위반한 소지가 있어 매우 중차대한 비위행위라고 판단한다"고 밝혔습니다.
민주당 한동수 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "이 의원의 행위는 윤리규범을 위반한 것으로 확인된다"며 "선출직 공직자가 성실 의무를 위반하고 금융실명법을 위반한 소지가 있어 매우 중차대한 비위행위라고 판단한다"고 밝혔습니다.
-
-
양창희 기자 share@kbs.co.kr양창희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.