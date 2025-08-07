안호영, 행정안전부에 ‘전주·완주·익산 특자체’ 검토 건의

동영상 고정 취소

더불어민주당 안호영 의원이 전주·완주·익산을 한 데 묶는 특별지방자치단체 구상을 정부에 건의했다고 밝혔습니다.



안 의원은 어제(6일) 박연병 행정안전부 자치분권국장을 만나 완주-전주 통합 논의로 지역 내 갈등이 깊어지고 있다며 익산까지 세 시군을 묶는 특자체가 현실적인 대안이 될 수 있을지 살펴달라고 주문했습니다.



이에 대해 박 국장은 정부가 현재 완주-전주 통합과 관련해 특정한 시기를 정하지 않았다며 신중한 접근이 필요하다고 말한 것으로 알려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!