국힘 전북도당 “이춘석, 의원직 즉각 사퇴해야”

입력 2025.08.07 (19:21) 수정 2025.08.07 (19:27)

국민의힘 전북도당이 보도자료를 통해 주식 차명 거래 의혹을 받고 있는 이춘석 국회의원의 의원직 사퇴를 촉구했습니다.

청렴성과 도덕성이 필수인 국회 법제사법위원장직을 맡았던 이 의원의 차명 거래 의혹은 전북 정치의 수치라고 지적했습니다.

또 민주당은 책임을 회피하지 말고 전북도민에게 사과한 뒤 진상을 철저히 규명해야 한다고 덧붙였습니다.

  국힘 전북도당 "이춘석, 의원직 즉각 사퇴해야"
    입력 2025-08-07 19:21:40
    수정2025-08-07 19:27:22
    뉴스7(전주)
국민의힘 전북도당이 보도자료를 통해 주식 차명 거래 의혹을 받고 있는 이춘석 국회의원의 의원직 사퇴를 촉구했습니다.

청렴성과 도덕성이 필수인 국회 법제사법위원장직을 맡았던 이 의원의 차명 거래 의혹은 전북 정치의 수치라고 지적했습니다.

또 민주당은 책임을 회피하지 말고 전북도민에게 사과한 뒤 진상을 철저히 규명해야 한다고 덧붙였습니다.
이지현
이지현 기자

