강원교육청-항공고, 기술 인재 육성 업무 협약

입력 2025.08.07 (19:30) 수정 2025.08.07 (19:48)

강원도교육청과 한국항공고등학교, 산림청 산림항공본부, 태백시는 오늘(7일) 도교육청에서 항공 분야 기술 인재 육성을 위한 다자간 업무 협약을 체결했습니다.

이에 따라, 각 기관은 우수 기업과의 산학 협력, 시설·장비 교육 등 항공 분야 인재 양성을 위해 협력합니다.

특히, 산림항공본부는 항공기와 각종 장비를 활용한 실무형 교육을 통해 학생들의 진로 탐색을 돕습니다.

강원도교육청과 한국항공고등학교, 산림청 산림항공본부, 태백시는 오늘(7일) 도교육청에서 항공 분야 기술 인재 육성을 위한 다자간 업무 협약을 체결했습니다.

이에 따라, 각 기관은 우수 기업과의 산학 협력, 시설·장비 교육 등 항공 분야 인재 양성을 위해 협력합니다.

특히, 산림항공본부는 항공기와 각종 장비를 활용한 실무형 교육을 통해 학생들의 진로 탐색을 돕습니다.
