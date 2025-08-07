뉴스7(춘천)

[여기는 원주] 원주, 폭염 대책 강화…취약계층 안부 확인 외

입력 2025.08.07 (19:32) 수정 2025.08.07 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국토부 지역개발사업, 영월·태백 추가 선정

국토부 지역개발사업, 영월·태백 추가 선정
[여기는 강릉] 강릉, 허리 시술 후 이상 증상 18명으로 늘어 외

[여기는 강릉] 강릉, 허리 시술 후 이상 증상 18명으로 늘어 외

다음
원주시가 장기간 지속되는 폭염에 대응하기 위해 폭염 안전 대책을 강화합니다.

이에 따라, 다음 달(9월) 말까지 '폭염 전담 조직'을 운영하고, 무더위 쉼터 수시 점검과 도로변 살수차 운행, 온열 질환자 관리에 나섭니다.

특히, 고령층의 폭염 피해를 줄이기 위해 온열질환 안전 수칙 홍보물을 배부하고, 홀몸노인 등 취약계층을 대상으로 안부 전화 걸기도 시행합니다.

‘횡성읍 건강위’ 발대…‘건강플러스마을’ 완료

횡성군이 오늘(7일) 횡성문화원에서 '횡성읍 건강위원회'를 발대했습니다.

이 자리에선 전통 무용과 건강 체조 등 식전 공연과 건강 플러스 마을 현판 제막식이 열렸습니다.

또, 부대행사로 건강생활 실천 다짐 포토 존과 암 예방 홍보관도 마련됐습니다.

이로써, 횡성 9개 읍·면 전체에는 '건강 플러스 마을' 설치가 완료됐습니다.

영월, 지역아동센터 8곳 시설 개선 추진

영월군이 올해 11월까지 2억 5천만 원을 들여 지역아동센터의 시설을 개선합니다.

대상은 운영한 지 20년 이상 된 산솔과 영월 등 지역아동센터 8곳입니다.

사업 대상지에 대해선 사무실과 식당, 학습실 개선 사업이 실시됩니다.

또, 아동센터의 돌봄 기능도 확대합니다.

평창, 여름철 다중이용시설 방역 강화

평창군이 여름철 감염병 확산을 막기 위해 이달(8월) 한 달 동안 다중이용시설에 대한 방역을 강화합니다.

방역 대상은 주요 축제장과 물놀이 계곡, 캠핑장 등 20여 곳입니다.

이번 방역은 3개 권역으로 나눠 실시됩니다.

평창군은 다중이용시설 운영자를 대상으로 방역 교육도 실시할 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 원주] 원주, 폭염 대책 강화…취약계층 안부 확인 외
    • 입력 2025-08-07 19:32:34
    • 수정2025-08-07 19:50:14
    뉴스7(춘천)
원주시가 장기간 지속되는 폭염에 대응하기 위해 폭염 안전 대책을 강화합니다.

이에 따라, 다음 달(9월) 말까지 '폭염 전담 조직'을 운영하고, 무더위 쉼터 수시 점검과 도로변 살수차 운행, 온열 질환자 관리에 나섭니다.

특히, 고령층의 폭염 피해를 줄이기 위해 온열질환 안전 수칙 홍보물을 배부하고, 홀몸노인 등 취약계층을 대상으로 안부 전화 걸기도 시행합니다.

‘횡성읍 건강위’ 발대…‘건강플러스마을’ 완료

횡성군이 오늘(7일) 횡성문화원에서 '횡성읍 건강위원회'를 발대했습니다.

이 자리에선 전통 무용과 건강 체조 등 식전 공연과 건강 플러스 마을 현판 제막식이 열렸습니다.

또, 부대행사로 건강생활 실천 다짐 포토 존과 암 예방 홍보관도 마련됐습니다.

이로써, 횡성 9개 읍·면 전체에는 '건강 플러스 마을' 설치가 완료됐습니다.

영월, 지역아동센터 8곳 시설 개선 추진

영월군이 올해 11월까지 2억 5천만 원을 들여 지역아동센터의 시설을 개선합니다.

대상은 운영한 지 20년 이상 된 산솔과 영월 등 지역아동센터 8곳입니다.

사업 대상지에 대해선 사무실과 식당, 학습실 개선 사업이 실시됩니다.

또, 아동센터의 돌봄 기능도 확대합니다.

평창, 여름철 다중이용시설 방역 강화

평창군이 여름철 감염병 확산을 막기 위해 이달(8월) 한 달 동안 다중이용시설에 대한 방역을 강화합니다.

방역 대상은 주요 축제장과 물놀이 계곡, 캠핑장 등 20여 곳입니다.

이번 방역은 3개 권역으로 나눠 실시됩니다.

평창군은 다중이용시설 운영자를 대상으로 방역 교육도 실시할 계획입니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.