[여기는 원주] 원주, 폭염 대책 강화…취약계층 안부 확인 외

원주시가 장기간 지속되는 폭염에 대응하기 위해 폭염 안전 대책을 강화합니다.



이에 따라, 다음 달(9월) 말까지 '폭염 전담 조직'을 운영하고, 무더위 쉼터 수시 점검과 도로변 살수차 운행, 온열 질환자 관리에 나섭니다.



특히, 고령층의 폭염 피해를 줄이기 위해 온열질환 안전 수칙 홍보물을 배부하고, 홀몸노인 등 취약계층을 대상으로 안부 전화 걸기도 시행합니다.



‘횡성읍 건강위’ 발대…‘건강플러스마을’ 완료



횡성군이 오늘(7일) 횡성문화원에서 '횡성읍 건강위원회'를 발대했습니다.



이 자리에선 전통 무용과 건강 체조 등 식전 공연과 건강 플러스 마을 현판 제막식이 열렸습니다.



또, 부대행사로 건강생활 실천 다짐 포토 존과 암 예방 홍보관도 마련됐습니다.



이로써, 횡성 9개 읍·면 전체에는 '건강 플러스 마을' 설치가 완료됐습니다.



영월, 지역아동센터 8곳 시설 개선 추진



영월군이 올해 11월까지 2억 5천만 원을 들여 지역아동센터의 시설을 개선합니다.



대상은 운영한 지 20년 이상 된 산솔과 영월 등 지역아동센터 8곳입니다.



사업 대상지에 대해선 사무실과 식당, 학습실 개선 사업이 실시됩니다.



또, 아동센터의 돌봄 기능도 확대합니다.



평창, 여름철 다중이용시설 방역 강화



평창군이 여름철 감염병 확산을 막기 위해 이달(8월) 한 달 동안 다중이용시설에 대한 방역을 강화합니다.



방역 대상은 주요 축제장과 물놀이 계곡, 캠핑장 등 20여 곳입니다.



이번 방역은 3개 권역으로 나눠 실시됩니다.



평창군은 다중이용시설 운영자를 대상으로 방역 교육도 실시할 계획입니다.



