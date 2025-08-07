[여기는 강릉] 강릉, 허리 시술 후 이상 증상 18명으로 늘어 외

동영상 고정 취소

강릉의 한 의원에서 허리 통증 완화 시술을 받은 뒤 이상 증상을 호소하는 환자가 18명으로 늘었습니다.



강원도와 강릉시 보건당국은 지난달(7월) 한 달간 같은 시술을 받은 환자 444명을 상대로 건강 이상 유무를 조사한 결과, 추가로 10명이 입원 치료 중이라고 밝혔습니다.



환자 18명 가운데 11명은 '황색포도알균' 감염이 확인됐고, 나머지는 역학 조사 중입니다.



강릉, 공공하수처리시설 이력 관리제 도입



강릉시가 공공하수처리시설의 효율적인 관리를 위해 설비 이력 관리제를 도입합니다.



이에 따라, 공공하수처리시설 설비 2,400여 대를 모두 조사해, 설비별 수명과 상태를 정기적으로 기록해 관리할 방침입니다.



이력 관리제 도입으로 2030년 이후에는 연간 유지 관리비 25억 원을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.



양양, 지역 위기 공동연구소 구축 협력



양양군과 국립 강릉원주대학교, 스마트인프라연구소가 지역 위기 공동연구소, '양양 G-Lab(지랩)' 구축에 협력합니다.



이에 따라, 2029년까지 20억 원을 투입해, 기후 위기 대응과 스마트 기술 환경 구축, 남대천 생태 활성화 등을 공동 연구하게 됩니다.



'양양 G-Lab(지랩)'은 지역 발전과 대학 지원을 연계하는 강원 라이즈(RISE) 사업의 하나입니다.



삼척, ‘지역 제안형 특화 공공임대주택’ 선정



삼척시가 국토교통부의 '지역 제안형 특화 공공임대주택' 공모 사업에 최종 선정됐습니다.



이에 따라, 삼척시는 도계읍 도계리에 398억 원을 들여 공공임대주택 100세대와 세대 통합형 커뮤니티센터를 조성합니다.



삼척 도계 지역에는 강원형과 마을 정비형 공공임대주택 건립이 추진되고 있어, 모두 340세대 규모의 공공임대주택이 공급될 예정입니다.



