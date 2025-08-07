[날씨] 광주·전남 폭염 기승, 한낮 33도…주말 다시 강한 비

동영상 고정 취소

비가 그치고 다시 더워졌습니다.



광주와 전남 전 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요,



내일까지 체감온도가 33도 안팎으로 무더위가 이어지겠습니다.



내일까지는 폭염이 지속되다가 주말에는 다시 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



토요일 새벽 전남 해안을 시작으로 오전 중에 전 지역으로 확대되겠고요,



다음 주 화요일까지 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



우선 토요일 모레 예상되는 비의 양은 광주와 전남 지역에 30~80mm, 많이 오는 곳은 120mm 이상입니다.



다음은 자세한 지역별 날씨입니다.



내일 가끔 구름 많겠고, 아침 기온 오늘보다 3도~5도가량 내려가 아침 더위는 덜하겠습니다.



한낮 기온은 광주 32도, 화순 33도로 낮에는 후텁지근하겠습니다.



구례와 순천 33도로 오늘과 비슷하겠습니다.



목포의 한낮 기온 31도, 무안 32도, 영암 33도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 내일 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.



비가 내리는 동안 폭염은 잠시 주춤하겠고요,



특히 토요일에 다시 많은 비가 예보된 만큼 피해 없도록 대비 철저히 하셔야겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!