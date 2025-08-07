[간추린 단신] ‘변전소 화재’ HD현대삼호 “전력 공급 재개” 외

동영상 고정 취소

변전소 화재로 전력 공급이 중단됐던 HD현대삼호의 전력 공급이 10일 만에 재개됐습니다.



HD현대삼호는 전원공급을 위한 별도 선로를 추가해 선박 공정이 진행되는 작업장 전체에 전원 공급을 시작했다고 밝혔습니다.



이에 따라 단체 여름휴가가 끝나는 오는 11일부터 직원들이 정상 출근해 작업을 할 수 있게 됐습니다.



지난달 28일 밤 HD현대삼호 변전소 지하공동구에서 불이 나 조선소 전체 전력 공급이 중단됐습니다.



“여객기 참사 독립 조사기구 설립 적극 검토”



제주항공 여객기 참사 유가족들이 독립 조사 기구를 요구하고 나선 가운데 국토교통부가 적극 검토하겠다고 밝혀 신설 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.



12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 어제(6일) 김윤덕 국토부장관을 만나 국토부의 '셀프 조사' 우려를 제기하며 국무총리 산하 독립 조사기구 신설을 요청했고, 적극 검토하겠다는 답을 받았다고 밝혔습니다.



항공·철도사고조사위원회는 내년 6월쯤 최종 결과보고서를 공표할 예정입니다.



광주 본촌산단서 중장비 넘어져 한때 정전



오늘(7일) 오전 11시 10분쯤 광주시 북구 본촌산단의 한 공장 신축 공사 현장에서 천공기가 넘어졌습니다.



이 사고로 전신주가 넘어지면서 인근 공장의 전기 공급이 1시간 동안 끊겼다가 복구됐고, 물류회사 냉동창고가 파손돼 복구 작업이 진행됐습니다.



광주지방고용노동청은 폭우로 지반이 약해져서 사고가 발생한 것 같다며 작업계획서 미준수 여부를 조사하고 있다고 밝혔습니다.



광주시, 위안부 피해 13건 ‘기림의 날’ 공개



일본군 위안부 피해자들의 광주 지역 피해 사례가 공개됩니다.



광주시는 13일 전일빌딩245 다목적강당에서 기림의 날 행사를 열고 광주와 연관된 일본군 위안부 피해자 13명의 사례를 발표할 예정입니다.



주요 내용은 방직공장 등에서 일하다 중국으로 집단 동원돼 위안부를 강요당하거나 유언비어를 퍼뜨렸다는 이유로 형사처벌을 받은 사례 등입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!