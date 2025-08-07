뉴스7(전주)

노후 건물 ‘비가림시설’…건축법 위반 신고 잇따라

입력 2025.08.07 (19:59) 수정 2025.08.07 (20:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“상반기 직장 내 괴롭힘 인정률 4%…대책 필요”

“상반기 직장 내 괴롭힘 인정률 4%…대책 필요”
대한건설협회 전북, ‘중대재해 근절’ 대책회의

대한건설협회 전북, ‘중대재해 근절’ 대책회의

다음
[앵커]

낡고 오래된 건물은 물이 새는 걸 막기 위해 옥상에 비가림 시설을 하는 경우가 적지 않은데요.

건축법상으론 불법이어서 신고가 잇따르고 있습니다.

큰돈을 들여 시설한 주민들은 난감한 상황입니다.

유진휘 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 20여 년간 다가구주택에 살고 있는 A 씨는 두 달 전 전주시로부터 건축법 위반 통지를 받았습니다.

몇 해 전부터 건물 천장에서 물이 새 피해를 막기 위해 옥상에 비가림시설을 했는데, 무단 증축이라는 신고가 들어왔기 때문입니다.

A 씨는 천만 원 넘게 들인 시설을 철거하거나 해마다 수백만 원에 달하는 이행강제금을 물어야 할 처지에 놓였습니다.

[A 씨/다가구주택 거주자/음성변조 : "나이 먹은 사람들 입장에서 보면 (이행강제금) 360만 원이 부담이 크죠. 철거하는 것도 물어봤더니 (구청에서) 허가받고 철거를 해야 한다고 하더라고요."]

이처럼 오래된 건물에 설치된 비가림시설에 대해 불법 건축물 신고가 잇따르고 있습니다.

전주에서만 지난해부터 올해 6월까지 백50건 넘는 단속이 이뤄졌고, 최근 들어 신고가 집중돼 3백 곳에 대한 현장 조사가 이뤄지고 있습니다.

[B 씨/음성변조 : "4,000만 원 정도 들어가요, 비용 때문에 (건축 허가를) 못하는 거라고요. 모든 사람이…."]

현재 비가림시설은 건축법상 시설로 규정돼 있지 않고, 설치 기준조차 없다 보니 불법 건축물로 간주하는 경우가 대부분입니다.

지자체별로 이행강제금 부과 횟수와 책정 기준도 천차만별입니다.

[이성국/전주시의원 : "이행강제금도 연 2회를 부과하고 있지만, 연 1회로 낮추는 방법도 있습니다. 불법 건축물로 취급되고 있는 이 부분을 양성화시킬 수 있는 국회 차원의 노력도 필요합니다."]

누수 피해를 막으려 설치한 비가림시설에 대한 행정처분이 잇따르는 가운데 국민권익위원회는 미관과 안전을 해치지 않는 경미한 시설에 대해서는 이행강제금 감면을 권고했습니다.

KBS 뉴스 유진휘입니다.

촬영기자:신재복

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 노후 건물 ‘비가림시설’…건축법 위반 신고 잇따라
    • 입력 2025-08-07 19:59:41
    • 수정2025-08-07 20:08:34
    뉴스7(전주)
[앵커]

낡고 오래된 건물은 물이 새는 걸 막기 위해 옥상에 비가림 시설을 하는 경우가 적지 않은데요.

건축법상으론 불법이어서 신고가 잇따르고 있습니다.

큰돈을 들여 시설한 주민들은 난감한 상황입니다.

유진휘 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 20여 년간 다가구주택에 살고 있는 A 씨는 두 달 전 전주시로부터 건축법 위반 통지를 받았습니다.

몇 해 전부터 건물 천장에서 물이 새 피해를 막기 위해 옥상에 비가림시설을 했는데, 무단 증축이라는 신고가 들어왔기 때문입니다.

A 씨는 천만 원 넘게 들인 시설을 철거하거나 해마다 수백만 원에 달하는 이행강제금을 물어야 할 처지에 놓였습니다.

[A 씨/다가구주택 거주자/음성변조 : "나이 먹은 사람들 입장에서 보면 (이행강제금) 360만 원이 부담이 크죠. 철거하는 것도 물어봤더니 (구청에서) 허가받고 철거를 해야 한다고 하더라고요."]

이처럼 오래된 건물에 설치된 비가림시설에 대해 불법 건축물 신고가 잇따르고 있습니다.

전주에서만 지난해부터 올해 6월까지 백50건 넘는 단속이 이뤄졌고, 최근 들어 신고가 집중돼 3백 곳에 대한 현장 조사가 이뤄지고 있습니다.

[B 씨/음성변조 : "4,000만 원 정도 들어가요, 비용 때문에 (건축 허가를) 못하는 거라고요. 모든 사람이…."]

현재 비가림시설은 건축법상 시설로 규정돼 있지 않고, 설치 기준조차 없다 보니 불법 건축물로 간주하는 경우가 대부분입니다.

지자체별로 이행강제금 부과 횟수와 책정 기준도 천차만별입니다.

[이성국/전주시의원 : "이행강제금도 연 2회를 부과하고 있지만, 연 1회로 낮추는 방법도 있습니다. 불법 건축물로 취급되고 있는 이 부분을 양성화시킬 수 있는 국회 차원의 노력도 필요합니다."]

누수 피해를 막으려 설치한 비가림시설에 대한 행정처분이 잇따르는 가운데 국민권익위원회는 미관과 안전을 해치지 않는 경미한 시설에 대해서는 이행강제금 감면을 권고했습니다.

KBS 뉴스 유진휘입니다.

촬영기자:신재복
유진휘
유진휘 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.