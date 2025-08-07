“상반기 직장 내 괴롭힘 인정률 4%…대책 필요”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 상반기 전북 지역 직장 내 괴롭힘 인정률이 4%로 집계됐습니다.



전주시비정규직노동자지원센터가 고용 당국 자료를 분석한 결과, 이 기간 전북에서는 직장 내 괴롭힘 진정 169건 가운데 7건이 인정됐습니다.



지원센터는 인정률이 지난해 15%에서 크게 낮아졌다며, 원인 점검과 대책 마련이 시급하다고 주장했습니다.



