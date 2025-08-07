경찰, 불화 끝 남편 숨지게 하려 한 50대 여성 조사
입력 2025.08.07 (20:03) 수정 2025.08.07 (20:11)
전주덕진경찰서는 술 취한 남편을 숨지게 하려 한 혐의로 50대 여성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 여성은 어젯밤(6) 11시쯤 전주시 인후동 자택에서 술 취한 남편을 숨지게 하려 한 혐의를 받고 있으며, 경찰에 자수했습니다.
심정지 상태로 병원에 옮겨진 남편은 위독한 상태이며, 경찰은 가정불화 여부 등을 조사하고 있습니다.
