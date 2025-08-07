김민석 총리, 경주 찾아 APEC 준비 상황 점검
입력 2025.08.07 (20:04) 수정 2025.08.07 (20:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오는 10월 APEC 정상회의를 앞두고 김민석 국무총리가 경주를 방문해 교통·의료 분야 준비 상황을 점검했습니다.
김 총리는 어제(6일) 김해공항에 이어 경주IC와 동국대 경주병원을 찾아 교통·응급의료 대응 체계 등을 보고 받고 철저한 준비를 강조했습니다.
APEC 정상회의 준비 위원장인 김 총리의 현장 방문은 취임 이후 이번이 세 번째입니다.
김 총리는 어제(6일) 김해공항에 이어 경주IC와 동국대 경주병원을 찾아 교통·응급의료 대응 체계 등을 보고 받고 철저한 준비를 강조했습니다.
APEC 정상회의 준비 위원장인 김 총리의 현장 방문은 취임 이후 이번이 세 번째입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김민석 총리, 경주 찾아 APEC 준비 상황 점검
-
- 입력 2025-08-07 20:04:37
- 수정2025-08-07 20:13:35
오는 10월 APEC 정상회의를 앞두고 김민석 국무총리가 경주를 방문해 교통·의료 분야 준비 상황을 점검했습니다.
김 총리는 어제(6일) 김해공항에 이어 경주IC와 동국대 경주병원을 찾아 교통·응급의료 대응 체계 등을 보고 받고 철저한 준비를 강조했습니다.
APEC 정상회의 준비 위원장인 김 총리의 현장 방문은 취임 이후 이번이 세 번째입니다.
김 총리는 어제(6일) 김해공항에 이어 경주IC와 동국대 경주병원을 찾아 교통·응급의료 대응 체계 등을 보고 받고 철저한 준비를 강조했습니다.
APEC 정상회의 준비 위원장인 김 총리의 현장 방문은 취임 이후 이번이 세 번째입니다.
-
-
이지은 기자 easy@kbs.co.kr이지은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.