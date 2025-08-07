환경부 장관, 대구·경북 찾아 현장 점검
입력 2025.08.07 (20:05) 수정 2025.08.07 (20:13)
환경부가, 대구 취수원 이전을 원점 재검토 방침을 밝힌 가운데 김성환 장관이 오늘 대구경북을 찾았습니다.
김 장관은 안동댐과 구미 해평취수장, 대구 문산취·정수장을 차례로 들러 낙동강의 산업단지 분포와 상수원 이용 특성, 지역 내 갈등 상황 등을 점검했습니다.
또 영주댐과 대구 강정고령보에서 낙동강 녹조 현황과 보 개방 여건 등을 확인하고, 취수원 다변화와 녹조 문제 해결을 위한 재자연화를 추진하겠다고 밝혔습니다.
환경부가, 대구 취수원 이전을 원점 재검토 방침을 밝힌 가운데 김성환 장관이 오늘 대구경북을 찾았습니다.
김 장관은 안동댐과 구미 해평취수장, 대구 문산취·정수장을 차례로 들러 낙동강의 산업단지 분포와 상수원 이용 특성, 지역 내 갈등 상황 등을 점검했습니다.
또 영주댐과 대구 강정고령보에서 낙동강 녹조 현황과 보 개방 여건 등을 확인하고, 취수원 다변화와 녹조 문제 해결을 위한 재자연화를 추진하겠다고 밝혔습니다.
