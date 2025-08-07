뉴스 9 한미 관세협상 타결

트럼프 “반도체 100% 관세”…“공장 약속만 해도 면제”

입력 2025.08.07 (21:04) 수정 2025.08.07 (21:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
삼성, 애플과도 손잡아…대미협력 확대 ‘분주’

삼성, 애플과도 손잡아…대미협력 확대 ‘분주’

다음
[앵커]

트럼프 대통령은 관세 정책 성과를 연일 자랑하며, 오늘(7일) 또 새로운 관세를 꺼냈습니다.

반도체에 100% 관세를 물리겠다고 밝혔습니다.

뉴욕 박일중 특파원이 보도합니다.

[리포트]

트럼프 대통령은 지금까지 17조 달러의 투자를 유치했다고 밝혔습니다.

관세 정책 덕에 기업들이 미국으로 돌아오고 있다는 자랑입니다.

그러면서 수입 반도체엔 100%의 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "그들이 미국으로 돌아오고 있습니다. 돌아오길 바랍니다. 돌아와야 합니다. 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 겁니다."]

반도체는 자동차에 이은 우리나라의 주요 대미 수출 품목으로 지난해 수출액이 106억 달러에 달합니다.

트럼프는 반도체 관세의 부과 시기와 방법은 밝히지 않았습니다.

다만 의약품 관세를 점차 높일 거라고 했던 것처럼 미국 내 투자할 시간을 주려고 한다면 100%는 최종 관세율일 가능성도 있습니다.

실제로 트럼프 대통령은 미국 내에 투자를 약속했으면 관세를 내지 않을 것이라고 했습니다.

그 예로 든 게 애플입니다.

애플은 이미 밝힌 5천억 달러에 더해 천억 달러를 더 투자하기로 했는데, 아이폰 등 최종 제품을 미국 내에서 생산하진 않더라도 일단 트럼프 대통령을 만족시키는 데는 성공한 겁니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "애플과 같은 회사에 좋은 뉴스는, 미국에 공장을 짓고 있거나 짓겠다는 확실한 약속을 한다면 관세는 없을 거란 겁니다."]

최근 엔비디아와 마이크론 테크놀로지 등 대형 반도체 업체 수장들도 잇따라 트럼프 대통령과 만났습니다.

관세 정책을 자신들에게 유리하게 만들기 위한 노력이 갈수록 치열해지고 있습니다.

뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.

촬영:서대영/영상편집:김대범/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “반도체 100% 관세”…“공장 약속만 해도 면제”
    • 입력 2025-08-07 21:04:29
    • 수정2025-08-07 21:13:42
    뉴스 9
[앵커]

트럼프 대통령은 관세 정책 성과를 연일 자랑하며, 오늘(7일) 또 새로운 관세를 꺼냈습니다.

반도체에 100% 관세를 물리겠다고 밝혔습니다.

뉴욕 박일중 특파원이 보도합니다.

[리포트]

트럼프 대통령은 지금까지 17조 달러의 투자를 유치했다고 밝혔습니다.

관세 정책 덕에 기업들이 미국으로 돌아오고 있다는 자랑입니다.

그러면서 수입 반도체엔 100%의 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "그들이 미국으로 돌아오고 있습니다. 돌아오길 바랍니다. 돌아와야 합니다. 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 겁니다."]

반도체는 자동차에 이은 우리나라의 주요 대미 수출 품목으로 지난해 수출액이 106억 달러에 달합니다.

트럼프는 반도체 관세의 부과 시기와 방법은 밝히지 않았습니다.

다만 의약품 관세를 점차 높일 거라고 했던 것처럼 미국 내 투자할 시간을 주려고 한다면 100%는 최종 관세율일 가능성도 있습니다.

실제로 트럼프 대통령은 미국 내에 투자를 약속했으면 관세를 내지 않을 것이라고 했습니다.

그 예로 든 게 애플입니다.

애플은 이미 밝힌 5천억 달러에 더해 천억 달러를 더 투자하기로 했는데, 아이폰 등 최종 제품을 미국 내에서 생산하진 않더라도 일단 트럼프 대통령을 만족시키는 데는 성공한 겁니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "애플과 같은 회사에 좋은 뉴스는, 미국에 공장을 짓고 있거나 짓겠다는 확실한 약속을 한다면 관세는 없을 거란 겁니다."]

최근 엔비디아와 마이크론 테크놀로지 등 대형 반도체 업체 수장들도 잇따라 트럼프 대통령과 만났습니다.

관세 정책을 자신들에게 유리하게 만들기 위한 노력이 갈수록 치열해지고 있습니다.

뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.

촬영:서대영/영상편집:김대범/자료조사:정지윤
박일중
박일중 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

한미 관세협상 타결

더보기
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
삼성, 애플과도 손잡아…대미협력 확대 ‘분주’

삼성, 애플과도 손잡아…대미협력 확대 ‘분주’
오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
[일타시사] 한미 상호관세 여파는?

[일타시사] 한미 상호관세 여파는?

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.