[일타시사] 한미 상호관세 여파는?
입력 2025.08.07 (19:35) 수정 2025.08.07 (21:20)
한국과 미국이 ‘상호관세 15% 부과’ 라는 큰 틀의 합의를 이룬 가운데, 미국과의 본격적인 관세협상이 이제부터 시작이라는 평가가 나오고 있습니다.
한 주간 핵심 쟁점들을 정리하는 '일타시사'에서 향후 과제와 강원도에 미칠 영향에 대해 알아봅니다.
이슈
한미 관세협상 타결
춘천-주요뉴스
