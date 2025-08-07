경남대, 글로컬대학 ‘공동 협력 선언식’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남대학교의 글로컬 대학 실행 계획을 공표하는 '공동 협력 선언식'이 오늘(7일) 대학 본관에서 열렸습니다.



경남대는 기존 제조업의 디지털 전환을 넘어 인공지능 전환을 위한 '제조 AX 글로벌 허브 대학'을 추진 목표로 제시했습니다.



