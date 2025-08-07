경남대, 글로컬대학 ‘공동 협력 선언식’ 개최
입력 2025.08.07 (21:52) 수정 2025.08.07 (21:55)
경남대학교의 글로컬 대학 실행 계획을 공표하는 '공동 협력 선언식'이 오늘(7일) 대학 본관에서 열렸습니다.
경남대는 기존 제조업의 디지털 전환을 넘어 인공지능 전환을 위한 '제조 AX 글로벌 허브 대학'을 추진 목표로 제시했습니다.
경남대는 기존 제조업의 디지털 전환을 넘어 인공지능 전환을 위한 '제조 AX 글로벌 허브 대학'을 추진 목표로 제시했습니다.
- 경남대, 글로컬대학 ‘공동 협력 선언식’ 개최
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr
